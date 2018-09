Murray zet titelverdediger Goffin te kijk

Andy Murray heeft zijn beste tennis laten zien sinds zijn comeback na lang blessureleed. De Schot gaf in de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen David Goffin het nakijken: 6-3 6-4. De Belg, de nummer elf van de wereld, was de titelverdediger.

Murray onderging in januari nog een heupoperatie, waar hij maar langzaam van herstelde. Zijn rentree verliep tot dusver met horten en stoten, maar tegen Goffin stond hij ouderwets de ballen te meppen. Hij sloeg onder meer vijftien aces en verzilverde vijf van zijn acht breekpunten. ,,Het voelde goed. Ik heb dit jaar de bal nog niet zo lekker geraakt. Het was mijn beste partij”, zei Murray na afloop.

Hij treft in de halve finales de Spanjaard Fernando Verdasco.