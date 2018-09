Strijd tussen Turkije en Duitsland om EK 2024

De UEFA bepaalt donderdag in Nyon waar het Europees kampioenschap voetbal in 2024 wordt gespeeld. Er zijn twee kandidaten, Turkije en Duitsland.

De zeventien bestuursleden van de Europese voetbalbond brengen een stem uit. Michael van Praag is één van hen.

De evaluatiecommissie van de UEFA sprak een lichte voorkeur uit voor Duitsland. De infrastructuur ligt er al, het land heeft bewezen grote evenementen aan te kunnen en de politieke situatie is stabiel.

Wat Turkije betreft is er zorg over de situatie rond de mensenrechten. Bovendien moet er nog veel nieuwbouw plaatsvinden. De plannen zijn goed, maar zekerheid is er niet.

Turkije beroept zich erop nieuwe wegen aan te kunnen boren, omdat het land zowel in Europa als Azië ligt. ,,De poort naar een ander werelddeel staat open. We kunnen letterlijk grenzen verleggen.”

Naar verwachting valt de beslissing in Nyon rond 14.00 uur. De mensen met stemrecht hoeven het advies van de evaluatiecommissie niet te volgen.