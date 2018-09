Toptalent Evenepoel slaat ook toe in wegrace

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft op de WK in Innsbruck opnieuw zijn grote talent bewezen. Na de individuele tijdrit won de achttienjarige renner ook met grote overmacht de wegrace bij de junioren.

Evenepoel was, ondanks een valpartij, oppermachtig in de koers over 132,2 kilometer. Hij reed in de laatste beklimming op 20 kilometer van de finish zijn Duitse medevluchter Marius Mayrhofer uit het wiel en soleerde naar de eindstreep. Hij arriveerde met een voorsprong van 1.25 op Mayrhofer.

Het Belgische toptalent veroverde dinsdag ook met machtsvertoon de regenboogtrui in de tijdrit. De jonge Belg is voor volgend jaar al vastgelegd door topploeg Quick-Step.

In zijn eerste volledige jaar als junior pakte hij eerder al de Europese titels tijdrijden en op de weg. Bij die laatste wedstrijd finishte hij met een kleine 10 minuten voorsprong op de eerstvolgende renners.

Beste Nederlander was Casper van Uden op de 34e plaats, 12.22 achter de winnaar.