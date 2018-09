Verstappen start in achterhoede op verjaardag

Max Verstappen heeft bevestigd dat hij zondag in de Grote Prijs van Rusland achter in het veld start. De Limburger ontvangt op de dag dat hij 21 jaar wordt een zogeheten gridstraf omdat zijn team Red Bull een andere motor in zijn bolide installeert. „Ik zal moeten inhalen. Dan hoop ik dat een vijfde plek er nog in zit”, zei Verstappen tegen De Telegraaf.

Teambaas Christian Horner kondigde na de Grote Prijs van Singapore al aan dat Red Bull van motor zou wisselen en een straf zou incasseren. Red Bull gebruikte in die race de vernieuwde Spec C van Renault, een krachtbron met iets meer vermogen. Verstappen eindigde in Singapore als tweede, maar ondervond tijdens de kwalificatie én de race veel haperingen.

Red Bull heeft daarom besloten terug te vallen op de oude motor. Aangezien er sprake is van een vierde wissel, moet Verstappen voor straf naar achteren in de startopstelling. De keuze is op de race in Rusland gevallen, omdat het circuit van Sotsji de auto’s van Red Bull niet bijzonder goed ligt en een hoge eindklassering niet is te verwachten.

,,Sotsji is niet het beste circuit voor onze auto, dus het is belangrijk om de afstelling voor bepaalde bochten voor elkaar te krijgen. We weten dat we tijd gaan verliezen op de lange rechte stukken, dus de bochten zijn cruciaal”, wist Verstappen eerder al te melden.

Horner gaf aan dat Red Bull liever geen straffen pakt in de Grote Prijs van Mexico, die nog komt en waarin Verstappen vorig jaar zegevierde. ,,Onder de gegeven omstandigheden is Mexico nog de enige reële kans dit jaar op een overwinning”, aldus de teambaas.

Verstappen eindigde vorig jaar als vijfde Rusland. Hij vertrok toen vanaf de zevende plek. Hoeveel plaatsen hij zondag naar achteren moet, is nog niet precies bekend, maar het zijn er minstens tien.