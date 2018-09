WADA: in Kenia bestaat geen dopingsysteem

De Keniaanse atletiek heeft een groot dopingprobleem, maar van een gecoördineerd dopingsysteem zoals in Rusland is geen sprake. Dat concludeert het mondiale antidopingbureau WADA na onderzoek. ,,Keniaanse atleten die zich met doping bezighouden, doen dit op een ongecoördineerde, ondoordachte en opportunistische manier. Er is geen bewijs voor een geïnstitutionaliseerd systeem”, aldus WADA.

Het agentschap verrichtte het onderzoek in Kenia na de vele dopinggevallen van de afgelopen jaren. In het rapport is sprake van 138 betrapte atleten sinds 2004. Het laatste spraakmakende geval is Kipyegon Bett. De winnaar van het brons op de 800 meter bij de WK atletiek in Londen 2017 is vorige maand positief bevonden op epo. Kort daarvoor werd Lucy Kabuu, de winnares van de marathon van Milaan, betrapt op morfine.

,,Kenia is een grote en met recht een trotse atletieknatie, maar het heeft wel een ernstig dopingprobleem”, oordeelde Brett Clothier, hoofd van de integriteitscommissie van de internationale atletiekfederatie IAAF.