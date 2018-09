WK atletiek 2019 in gekoeld stadion Doha

Een jaar voor aanvang van de wereldkampioenschappen atletiek in Doha is het hypermoderne stadion in de hoofdstad van Qatar officieel geopend. Met als bijzonder klimatologisch hoogstandje dat de temperatuur in het atletiekstadion constant tussen de 24 en 26 graden Celsius kan worden gehouden.

De WK atletiek zijn volgend jaar al ruim een maand opgeschoven op de kalender. Juist vanwege de hitte in Qatar wordt het toernooi niet halverwege augustus gehouden, maar van 28 september tot en met 6 oktober. In die periode stijgt de temperatuur in Doha doorgaans ook nog met gemak naar 39 graden, vandaar dat de airconditioning in het Khalifa International Stadium zorgt voor optimale temperaturen voor de atleten.

De starttijden van de marathon en het snelwandelen zijn vanwege de hitte verplaatst naar de nacht. De atleten beginnen bijvoorbeeld om 23.59 uur (plaatselijke tijd) aan de marathon.