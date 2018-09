WK BMX in 2021 op Papendal

De wereldkampioenschappen BMX worden in 2021 in Nederland gehouden, op sportcentrum Papendal in Arnhem. De internationale wielerfederatie heeft dat donderdag besloten. ,,De wereldbekerwedstrijden op Papendal zijn al jarenlang een groot succes. Wij vertrouwen erop dat de organisatie een geweldig WK gaat neerzetten”, aldus de UCI.

De Nederlandse wielerbond KNWU presenteerde in juli het ‘bid’ aan de UCI. De KNWU heeft steun van het ministerie van VWS, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem, waarin Papendal ligt.

,,Deze toewijzing voelt als een bekroning voor de uitstekende organisatie van de diverse wereldbekerwedstrijden in de afgelopen jaren”, zegt directeur Jochem Schellens van Papendal. ,,Maar tegelijkertijd realiseren wij ons dat een WK ‘next level’ is. Meer deelnemers, meer wedstrijddagen, meer bezoekers. Een uitdaging die we met vertrouwen aangaan. Wij worden in 2021 met trots het kloppend hart van de BMX-wereld.”