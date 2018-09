De basketballers van Donar zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. In de tweede kwalificatieronde verloor de Groningse formatie van coach Erik Braal in Zwitserland na verlenging van Olympic Fribourg, 79-77.

De Zwitsers hadden al gewonnen in het Groningse MartiniPlaza. De Nederlandse kampioen mag nu uitkomen in de FIBA Europa Cup.