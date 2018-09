Blessure houdt tennisser Goffin uit Tokio

De Belgische tennisser David Goffin kan zijn titel in Tokio komende week niet verdedigen. De nummer 11 van de wereldranglijst heeft een blessure en moest zich daarom afmelden voor het ATP-toernooi op het Japanse hardcourt. Goffin pakte vorig jaar de winst in Tokio door de Fransman Adrian Mannarino in de finale te verslaan.

De 27-jarige Belg werd deze week al onttroond in Shenzhen. Op het Chinese hardcourt moest Goffin in de tweede ronde buigen voor de Brit Andy Murray. Vorig jaar won de Belg achter elkaar de toernooien van Shenzhen en Tokio. Goffin mocht daardoor ook meedoen aan de ATP Finals in Londen, waar hij pas in de finale werd verslagen door de Bulgaar Grigor Dimitrov. Deelname aan het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen lijkt nu niet meer haalbaar voor Goffin.