Europa aan leiding in Ryder Cup na eerste dag

De Europese golfers gaan aan de leiding in de strijd om de Ryder Cup in Parijs. Bij de vier foursomes-partijen was het Europese team telkens te sterk voor de ploeg van de Verenigde Staten. De 3-1 achterstand werd zo omgebogen in een 5-3 voorsprong, na de eerste van drie dagen.

In de eerste vier partijen, die gespeeld werden volgens het fourballs-format, had Amerika een goede eerste stap gezet op weg naar prolongatie van de Ryder Cup en de eerste zege in 25 jaar op Europees grondgebied. Alleen superster Tiger Woods wist, samen met Patrick Reed, geen punt te scoren voor de VS bij de fourballs. Bij die discipline spelen duo’s ieder met een eigen bal en telt steeds het beste resultaat van de twee.

Bij de foursomes, de tweede duo-variant waarin paren met één bal spelen en om de beurt slaan, was Europa oppermachtig.

Het tweejaarlijkse prestigieuze toernooi, deze editie in de Franse hoofdstad, gaat zaterdag verder met weer vier partijen fourballs en vier foursomes. Zondag wordt de Ryder Cup afgesloten met twaalf individuele partijen.