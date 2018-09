De Nederlandse handbalsters hebben vrijdag opnieuw van Japan gewonnen. Het oefenduel in Eindhoven eindigde in 28-17 voor Oranje. Een dag eerder was het team van bondscoach Helle Thomsen ook al te sterk, 38-26.

De wedstrijden tegen Japan zijn het begin van de voorbereiding op de Europese titelstrijd, die in december in Frankrijk wordt gehouden. Oranje is één van de medaillekandidaten.