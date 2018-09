Li Jie niet naar laatste zestien World Cup

Tafeltennisster Li Jie is er bij de World Cup in Chengdu niet in geslaagd door de groepsfase te komen. De Nederlandse, vorig jaar nog doorgedrongen tot de kwartfinales op het prestigieuze toernooi, verloor beide groepsduels.

Li Jie verloor eerst met 4-1 van de Noord-Koreaanse Kim Song. Niet veel later was ook de Zweedse Matilda Ekholm te sterk: 4-2. Vorige week strandde Li Jie op de EK in de derde ronde.

Aan het toernooi in de Chinese stad Chengdu doen onder anderen alle continentale kampioenen mee en ook wereldkampioene Ding Ning.