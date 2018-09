Sabalenka en Kontaveit in tennisfinale Wuhan

De finale van het WTA-toernooi in Wuhan gaat tussen Arina Sabalenka en Anett Kontaveit. De tennisster uit Wit-Rusland rekende in de halve finale af met de Australische Ashleigh Barty: 7-6 (2) 6-4. Kontaveit, afkomstig uit Estland, kende weinig problemen met Qiang Wang die voor eigen publiek met een wildcard mocht meedoen. De Chinese moest in de tweede set geblesseerd opgeven (6-2 2-1).

Kontaveit veroverde vorig jaar op het gras van Rosmalen haar eerste WTA-titel. De 22-jarige Estse is de nummer 27 van de wereld. Sabalenka (20) schreef onlangs het toernooi van New Haven op haar naam. De Wit-Russische is door haar sterke prestaties dit jaar opgeklommen naar de twintigste plek op de mondiale ranglijst.

In Tasjkent gaat de finale tussen twee Russinnen, Margarita Gasparjan en de zeventienjarige Anastasia Potapova die als qualifier is doorgedrongen tot de eindstrijd in Oezbekistan.