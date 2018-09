Trainingsgroep Van Velde behoudt steun bonden

Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC*NSF blijven de trainingsgroep onder leiding van coach Gerard van Velde steunen. De partijen besloten vrijdag definitief om door te gaan met het zogenoemde KNSB-Team NL, dat bestaat uit zeven topschaatsers die nog geen sponsor hebben.

De aangeboden faciliteiten gelden in beginsel voor het hele seizoen. Als schaatsers en coach een geldschieter vinden houdt de steun op.

Bij de start van het initiatief op 16 juni bestond de KNSB-TeamNL Trainingsgroep uit elf rijders en twee coaches. Zeven schaatsers zoeken samen met coach Van Velde nog altijd naar een sponsor: Ronald en Michel Mulder, Kai Verbij, Dai Dai Ntab, Pim Schipper, Wesly Dijs en Gerben Jorritsma.

,,Ik ben blij dat ook deze topschaatsers de juiste dingen kunnen blijven doen om op de juiste momenten de best mogelijke prestaties te leveren”, zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. ,,De basis is sober, maar het belangrijkste is dat de rijders door kunnen trainen. En natuurlijk hopen wij nog steeds dat deze mooie groep snel een sponsor vindt.”