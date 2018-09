Michiel van der Struijk is benoemd tot bondscoach van de hockeyers van Jong Oranje. Hij volgt Alexander Cox op, die onlangs bondscoach werd van de mannen van Ierland.

Van der Struijk is tevens coach van de mannen van SCHC. Hij is oud-doelman van het Nederlands elftal. Het eerstvolgende grote toernooi van Jong Oranje is het EK in juli 2019 in Spanje.