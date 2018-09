Van der Weijden erelid van zwembond

Maarten van der Weijden is vrijdag bij de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven benoemd tot erelid van de zwembond, de KNZB.

De afgelopen zomer groeide Van der Weijden min of meer uit tot de held van Nederland, in zijn poging de Elfstedentocht zwemmend af te leggen. Hij slaagde niet helemaal in zijn opzet, maar bereikte wel zijn voornaamste doel, het inzamelen van veel geld voor de bestrijding van de ziekte kanker.

Van der Weijden leed zelf aan de ziekte, maar herstelde. Daarna vierde hij grote successen, met als hoogtepunt het winnen van olympisch goud in het open water bij de Olympische Spelen van Peking in 2008.