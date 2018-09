Verstappen derde in tweede training Rusland

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Rusland in de Formule 1 de derde tijd neergezet. De Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren sneller dan de Red Bull van de Nederlander, die een rondje van 1.33,827 reed. De Britse leider in de WK-stand klokte de snelste tijd met 1.33,385, voor zijn Finse teamgenoot (1.33,584).

Verstappen bleef zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo (1.33,844) nipt voor.

De Duitse coureur Sebastian Vettel reed in zijn Ferrari op het circuit van Sotsji een ronde van 1.33,928. Dat was de vijfde tijd bij de tweede trainingssessie. De grote concurrent van Hamilton om de wereldtitel was bij de eerste vrije training nog de snelste. Verstappen klokte toen de tweede tijd.

,,Het ging verrassend goed, veel beter dan verwacht”, zei een tevreden Verstappen. ,,De auto gedraagt zich prima en het is fijn dat we er vandaag goed bij zaten. We mogen niet klagen.”

Zaterdag is de derde training, waarna om 14.00 uur de kwalificatie op het programma staat. Zondag om 13.10 uur start de race.

Verstappen weet nu al dat hij zondag de race vanuit de achterhoede moet beginnen. Voor de vierde keer dit seizoen is de motor in zijn bolide gewisseld, wat Verstappen een zogeheten gridstraf oplevert. Red Bull valt terug op de oude motor van Renault, omdat de vernieuwde en iets snellere Spec C-versie nogal wat haperingen vertoonde. De wagen van Ricciardo heeft dezelfde motorwisseling ondergaan.

Red Bull heeft besloten de gridstraf voor Verstappen en Ricciardo te incasseren, omdat het circuit van Sotsji de bolides van de renstal niet zo goed ligt. ,,Zaterdag is daarom voor ons niet spannend, maar ik kijk uit naar zondag. Ik moet veel coureurs gaan inhalen, toch denk ik dat een vijfde of zesde plaats er wel in zit.”