Verstappen tweede in eerste training Rusland

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Rusland de tweede tijd geklokt. Alleen de Duitse coureur Sebastian Vettel was op het circuit van Sotsji een fractie sneller dan Verstappen. Vettel noteerde in zijn Ferrari een beste rondetijd van 1.34,488, de Nederlander was in de Red Bull 0,050 seconde minder snel.

Lewis Hamilton, de leider in de WK-stand, eindigde als derde. De Britse kopman van Mercedes gaf ruim 0,3 seconde toe op Vettel. Hamilton heeft in de afgelopen weken een voorsprong van 40 punten op de Duitser opgebouwd in de strijd om de wereldtitel.

De Fin Valtteri Bottas van Mercedes eindigde als vierde, Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo reed de vijfde tijd. De Australiƫr was bijna een seconde langzamer. Later op vrijdag volgt de tweede vrije training.

Verstappen weet nu al dat hij zondag de race vanuit de achterhoede moet beginnen. Voor de vierde keer dit seizoen is de motor in zijn bolide gewisseld, wat Verstappen een zogeheten gridstraf oplevert. Red Bull valt terug op de oude motor van Renault, omdat de vernieuwde en iets snellere Spec C-versie nogal wat haperingen vertoonde. Ondanks die problemen wist Verstappen twee weken geleden in Singapore als tweede te eindigen.

Red Bull heeft besloten in Rusland de gridstraf voor Verstappen en Ricciardo te incasseren, omdat het circuit van Sotsji de bolides van de renstal niet zo goed ligt. Een hoge klassering valt dus niet te verwachten. Verstappen hoopt over een paar weken in Mexico nog een keer voor de overwinning te gaan. Vorig jaar won hij de race op het bochtige circuit in Mexico-Stad.