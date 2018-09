Anne van der Breggen soleert naar wereldtitel

Anna van der Breggen heeft op indrukwekkende wijze de wereldtitel op de weg veroverd. De Nederlandse wielrenster rondde in het Oostenrijkse Innsbruck een solo van meer dan 40 kilometer glansrijk af. Ze kwam met een voorsprong van 3 minuten en 42 seconden op de nummer twee, de Australische Amanda Spratt, over de meet. De Italiaanse Tatiana Guderzo kwam als derde aan op 5.26 van Van der Breggen.

Van der Breggen won in Innsbruck al zilver in de tijdrit. Ze is regerend olympisch kampioene op de weg en in 2015 won ze al eens zilver in de wegrace bij het WK in Richmond. Ze neemt de regenboogtrui over van landgenote Chantal Blaak, de wereldkampioene van 2017.

Voor de vooraf veelbesproken rivaliteit tussen topfavorieten Van der Breggen en Annemiek van Vleuten was in de ruim 155 kilometer lange koers geen ruimte. De 28-jarige Zwolse liet het niet aankomen op een ploegtactiek in de slotfase. Haar splijtende demarrage op de tweede van de drie beklimmingen naar Igls was daarvan het bewijs.

Van Vleuten leidde zelfs de aanval van haar landgenote in. De wereldkampioene tijdrijden versnelde op de voorlaatste klim, maar kwam niet weg. Meteen daarna demarreerde Van der Breggen en de Zwolse reed iedereen uit het wiel. De regerend olympisch kampioene dichtte snel het gaatje naar een groepje koplopers en trok hard door.

Alleen Spratt kon volgen, maar lang duurde dat niet. Van der Breggen was zo sterk in de klim dat de Australische ook al rap moest lossen. Vanaf toen begon de Nederlandse aan haar machtige solo, waarbij haar voorsprong op de achtervolgers steeds groter werd.

De moedig strijdende Pratt wist het zilver veilig te stellen. De groep achter haar streed nog om het brons. Heel even leek Amy Pieters daar nog aanspraak op te willen maken, maar zij zakte toch terug en finishte als achtste op 7.05. Voor haar reed Van Vleuten als zevende over de streep. Zij had met ruim 90 kilometer te gaan nog een schrikmoment, want ze was betrokken bij een valpartij. De renster kon de koers vervolgen en keerde vlot terug in het peloton. Maar op de versnelling van Van der Breggen had ook zij geen antwoord.