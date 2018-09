Bottas snoept Hamilton pole af in Sotsji

Valtteri Bottas heeft in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Rusland poleposition veroverd. De Fin was in zijn Mercedes de snelste op het circuit van Sotsji en troefde zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton af. De leider in het wereldkampioenschap miste daardoor de tachtigste pole in zijn illustere Formule 1-carrière.

Bottas zette in de derde en laatste kwalificatiesessie, met nog maar tien coureurs op de baan, Hamilton onder druk. Hij dwong de Brit in de allerlaatste minuut tot een ultieme poging de tijd van de Fin te verbeteren. De poging van Hamilton mislukte door een stuurfout, waardoor hij een bocht veel te ruim nam.

Hamilton start niettemin zondag in de race vóór zijn Duitse titelrivaal Sebastian Vettel, die in zijn Ferrari de derde tijd klokte. De Fin Kimi Räikkönen noteerde de vierde tijd. Max Verstappen beëindigde de kwalificatie voortijdig. De Nederlander van Red Bull reed alleen de eerste van drie sessies mee. Dat was een bewuste keuze, want door een motorwissel wist hij van tevoren dat hij een gridstraf incasseert en zondag vanaf een positie achterin moet starten.

Bottas won vorig jaar de race op het circuit aan de Zwarte Zee. Hamilton gunde na de kwalificatie zaterdag zijn teamgenoot alle eer. ,,Hij heeft briljant gereden.” Ook teambaas Toto Wolff was vol lof over de Fin. ,,De adrenaline kwam uit zijn oren, zo gedreven was hij.”

Vettel heeft in de titelstrijd 40 punten achterstand op Hamilton, die bij een zege in Rusland zijn vijfde wereldtitel bijna niet meer kan ontgaan. Wolff liet zich na de kwalificatie niet uit over mogelijke teamorders binnen Mercedes.