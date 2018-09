‘Murray houdt tennisseizoen voor gezien’

De Schotse tennisser Andy Murray ziet af van deelname aan het ATP-toernooi van komende week in Peking. De voormalige nummer één van de wereld heeft zijn moeizame seizoen volgens verscheidene Britse media vroegtijdig beëindigd.

Murray werd vrijdag in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Shenzhen uitgeschakeld door de Spanjaard Fernando Verdasco. Na afloop klaagde hij over pijn aan een enkel. Een dag eerder had de Brit nog voor een aansprekend resultaat gezorgd door de Belgische titelverdediger David Goffin te verslaan.

Murray, tweevoudig olympisch kampioen en goed voor drie grandslamtitels, worstelt al ruim een jaar met blessures. Bij het begin van de zomer vierde hij zijn rentree op de baan. Hij kwam dit seizoen echter op slechts zes toernooien in actie. Murray is inmiddels afgezakt naar de 311e plaats op de wereldranglijst.