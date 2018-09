Nog meer straf voor Verstappen

Max Verstappen start zondag zo goed als zeker achteraan in de Grote Prijs van Rusland. De Limburger kreeg na de kwalificatie nogmaals een gridstraf, zijn derde al van dit weekeinde.

Hij moest al voor straf naar achteren in de startopstelling wegens het wisselen van de motor én het plaatsen van een nieuwe versnellingsbak in zijn Red Bull. Een derde straf volgde vanwege het negeren van gele waarschuwingsvlaggen in kwalificatiesessie één. Verstappen reed te hard door op de plek waar Sergej Sirotkin was gespind in zijn Williams.

Verstappen kreeg er voor dat vergrijp een gridstraf van drie posities naar achteren bij. Ook moest hij twee strafpunten op zijn licentie bijschrijven, waarmee zijn totaal op zeven is gekomen. Als een coureur in een jaar tijd twaalf strafpunten scoort, wordt hij voor een race geschorst.

De Limburger, die zondag zijn 21e verjaardag viert, denkt nog steeds dat hij hoog kan eindigen in de race op het circuit van Sotsji. ,,De auto is prima. Als ik geen fouten maak en slim met de banden omga, kan ik heel ver komen en misschien wel vijfde worden”, zei hij.