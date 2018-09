Team Europa vergroot marge in Ryder Cup

Team Europa heeft in de strijd om de Ryder Cup in Parijs de marge op de Amerikaanse ploeg vergroot. Na de tweede serie van ‘fourballs’ is de stand 8-4. De ‘thuisploeg’ begon aan de tweede dag met een voorsprong van 5-3 op de titelhouder, die op vrijdag na een sterk begin in de fourballs (1-3) vier nederlagen op rij incasseerde in de ‘foursomes’.

De Europese ploeg boekte zaterdag opnieuw drie overwinningen op rij en daarmee evenaarde het team van de Deense captain Thomas Bjørn een record uit 1981. Destijds behaalde de Amerikaanse formatie in Londen eveneens zeven opeenvolgende overwinningen in de Ryder Cup.

Namens Europa brachten Sergio Garcia/Rory McIlroy, Paul Casey/Tyrrell Hatton en Francesco Molinari/Tommy Fleetwood zaterdag de winstpunten binnen. Namens de Amerikanen stopten Dustin Thomas en Jordan Spieth tegen Ian Poulter en Jon Rahm de Europese zegereeks.

De Ryder Cup gaat zaterdag verder met de tweede serie foursomes. Op zondag staan nog twaalf individuele partijen op het programma.