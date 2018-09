Tennisster Kerkhove weer in finale

Tennisster Lesley Kerkhove heeft voor de tweede week op rij de finale bereikt van een ITF-toernooi. De 26-jarige Zeeuwse schreef vorige week zonder setverlies het toernooi van Lissabon op haar naam, zondag kan ze ook in Clermont-Ferrand de titel pakken.

Op het Franse hardcourt rekende de als vierde geplaatste Kerkhove in de halve finale af met Greta Arn uit Hongarije: 7-6 6-7 (3) 6-2. Het betekende haar vierde gewonnen driesetter op rij. De tennisster uit Zierikzee, die de 39-jarige Arn in Lissabon ook al klopte in de halve finale, is nu al negen partijen op rij ongeslagen. Kerkhove, de nummer 261 van de wereld, staat in de finale tegenover een Française.