Tomic en Fognini in tennisfinale in China

De Australiër Bernard Tomic en de Italiaan Fabio Fognini hebben de finale bereikt van het tennistoernooi in het Chinese Chengdu. Tomic, die de kwalificaties overleefde, versloeg in de halve finales de als zevende geplaatste Portugees Joao Sousa met twee keer 6-4. De als eerste geplaatste Fognini versloeg de Amerikaan Taylor Fritz in drie sets: 6-7 (5) 6-0 6-3.

Tomic begint aan zijn zesde ATP-finale. Hij heeft drie titels op zijn erelijst staan. Fognini staat voor de achttiende keer in de finale van een ATP-toernooi. Hij veroverde tot dusver acht titels. Dit jaar was de huidige nummer dertien van de wereld al de beste in Los Cabos, Bastad en São Paulo.