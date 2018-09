Verhoeven behoudt wereldtitel in Amsterdam

Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel bij de zwaargewichten met succes verdedigd. De 29-jarige Brabander versloeg in de Johan Cruijff ArenA zijn Braziliaanse uitdager Guto Inocente op punten. De 15.000 toeschouwers rond de ring in het stadion van Ajax zagen Verhoeven domineren in het wereldtitelgevecht over vijf rondes van 3 minuten, al kreeg hij Inocente niet neer. De jury wees de ‘King of Kickboxing’ echter unaniem tot winnaar aan.

De Nederlandse kickbokser is al ruim vier jaar de wereldkampioen bij de zwaargewichten van promotor Glory. Tegen Inocente, de nummer twee van de ranglijst, verdedigde hij voor de achtste keer op rij met succes zijn kampioensgordel. ,,Het was oké, al is er altijd ruimte voor verbetering”, zei Verhoeven. ,,Het is geweldig om al die fans hier te zien. Ik heb mezelf vermaakt in de ring, hopelijk jullie ook.”

Zijn 32-jarige Braziliaanse tegenstander had in de aanloop naar het gevecht vol bravoure geroepen dat hij Verhoeven zou neerslaan. Dat zat er echter geen moment in, al wist Inocente in de vierde ronde met een onorthodoxe beenworp de Brabander wel even op het canvas te krijgen. Het kwam Inocente op een afkeurend fluitconcert van het publiek te staan en een boze blik van Verhoeven, die deze niet toegestane judotechniek ook niet kon waarderen. De getergde Brabander ging nog even vol voor de knock-out, maar besefte al snel dat hij niet teveel risico’s hoefde te nemen omdat de winst al zo goed als binnen was.

Het is nog altijd wachten op een nieuw gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari, die elkaar eind 2016 in Oberhausen al eens troffen. Hari moest het gevecht toen al snel staken vanwege een armblessure en verdween daarna achter de tralies, omdat hij een celstraf moest uitzitten voor meerdere zware mishandelingen. De Amsterdamse Marokkaan maakte begin dit jaar zijn rentree in de ring. Hari zat zaterdag als toeschouwer in de ArenA. De 33-jarige ‘bad boy’ kwam even de ring in omdat hij werd uitgedaagd door Jamal Ben Saddik, de Marokkaan die het vorig jaar in Ahoy moest afleggen tegen Verhoeven. Ben Saddik wil nu graag tegen Hari vechten.