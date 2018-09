Verstappen staakt kwalificatie voortijdig

Max Verstappen heeft de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Rusland voortijdig beëindigd. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull reed alleen de eerste van drie sessies (Q1) en noteerde daarin de derde tijd.

Doorgaan in de kwalificaties had weinig zin voor de Limburger, omdat hij vanwege zijn vierde motorwissel een gridstraf incasseert en vele posities naar achteren wordt gezet in de startopstelling voor de race. Verstappen start vermoedelijk vanaf de voorlaatste rij.

Stoppen na de eerste sessie was ook strategie, omdat de Limburger nu zelf mag kiezen op welke banden hij zondag in de race op het circuit van Sotsji start. Hij zei in de aanloop dat hij alsnog mikt op de vijfde plaats in de Grand Prix.

,,Het is natuurlijk jammer, want het neemt de spanning van de kwalificatie een beetje weg. Het is helaas zo”, zei Verstappen op Ziggo Sport. Hij kwam maar een paar minuten op de baan en duelleerde nog met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die eveneens een gridstraf krijgt vanwege een motorwissel. De Nederlander was net iets sneller. ,,Het is uiteindelijk nog altijd een kwalificatie tussen teamgenoten, dus die wil je wel winnen. Tijdens mijn eerste ronde zat ik een beetje te slapen, omdat ik niet gewend om in Q1 de hele tijd vol gas te gaan. Toen ik dat zag, wilde ik dus nog even een extra ronde rijden.”

Verstappen was verder positief over de snelheid van zijn Red Bull: ,,Het was gewoon goed. We bleven netjes binnen de lijnen en stonden aan het einde derde. Dat was niet verkeerd.”