Vijfde tijd Verstappen na moeizame sessie

Max Verstappen heeft tijdens de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Rusland genoegen moeten nemen met de vijfde tijd. Na een nogal moeizame sessie, waarin hij elf rondjes reed, klokte de Formule 1-coureur van Red Bull in Sotsji 1.33,937 als snelste ronde. Met een baanrecord was WK-klassementsleider Lewis Hamilton de beste (1.33,067), gevolgd door de Fin Valtteri Bottas, zijn teamgenoot van Mercedes (1.33,321).

De Duitser Sebastian Vettel zette in zijn Ferrari de derde tijd neer (1.33,667). De Australiƫr Daniel Ricciardo, de scheidende teamgenoot van Verstappen, liet de zesde tijd noteren (1.34,394).

Verstappen reed op vrijdag in de tweede vrije training tot zijn eigen verrassing nog de derde tijd. Hij liet zich toen nog opmerkelijk positief uit over de prestaties van zijn bolide. Een dag later ging er echter nogal wat mis met de Red Bull van de Nederlander. ,,Dit heeft zo geen zin”, verzuchtte hij toen hij de derde oefensessie halverwege opnieuw even moest afbreken.

Verstappen was eerder tijdens de derde training ook al een paar keer buiten de baan geraakt. Hij keerde in de slotfase alsnog terug op het circuit met een nieuwe bandenset en wist daarmee toch nog de vijfde tijd neer te zetten. Later op zaterdag is de kwalificatie voor de Grote Prijs van Rusland.

Verstappen weet nu al dat hij zondag, op de dag van zijn 21e verjaardag, de race vanuit de achterhoede moet beginnen. Voor de vierde keer dit seizoen is de motor in zijn bolide gewisseld, wat hem een zogeheten gridstraf oplevert.