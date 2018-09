Volleybalsters op karakter langs Duitsland

De Nederlandse volleyballers hebben de eerste wedstrijd bij het WK vooral op karakter gewonnen. Oranje versloeg Duitsland in Yokohama in vier sets: 22-25 25-21 25-22 32-30.

Oranje werkte in de enerverende vierde set vier setpoints weg alvorens zelf toe te slaan op het zesde matchpoint, met name dankzij de uitblinkende Lonneke Sloetjes.

Oranje speelt zondag tegen gastland Japan. Nederland gaat bij het WK voor een medaille. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison moet daarvoor in Japan een lange weg afleggen. De finale of de strijd om het brons zou de dertiende partij zijn in een tijdsbestek van drie weken. ,,Het is een beest van een toernooi”, liet Morrison kort voor het begin van het WK veelbetekenend weten.

Oranje begon stroef aan de openingswedstrijd tegen Duitsland, de nummer dertien van de wereldranglijst. De Nederlandse ploeg maakte veel fouten, zowel in verdedigend als aanvallend opzicht. Na het eerste setverlies verspeelde de nummer acht van de wereld in de tweede set een voorsprong van 16-10. Na 16-16 wist Oranje toch weer het initiatief terug te pakken.

Duitsland hield Nederland ook in de derde en vierde set verrassend goed onder druk. De ploeg van Morrison bleek echter over de meeste kwaliteit te beschikken. Na een achterstand van 11-16 in de vierde set kwam Oranje sterk terug en raakte vervolgens niet van slag door een reeks Duitse setpoints en een serie gemiste matchpoints. Sloetjes was met 35 punten de topscorer van het duel.

,,Wat een gevecht”, liet aanvoerster Maret Balkestein-Grothues na afloop opgetogen bij Ziggo Sport weten. ,,Duitsland speelde heel solide, met een zeer sterke verdediging en een uitstekende service. In het begin maakten we ook veel te veel fouten. We bleven er echter in geloven. We bleven vechten in de lange rally’s en op de belangrijke momenten. Dat heeft ons toch nog een verdiende zege opgeleverd.”