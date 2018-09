Yankees winnen royaal met Gregorius

Met Mariekson ‘Didi’ Gregorius terug in de opstelling heeft New York Yankees de eerste wedstrijd van het afsluitende drieluik tegen Boston Red Sox in de reguliere competitie gewonnen. Het honkbalteam van manager Aaron Boone zegevierde met 11-6. Gregorius kwam in vijf beurten tot één honkslag en liep één punt binnen. Met de royale overwinning verzekerden de Yankees zich van het thuisvoordeel in het cruciale wildcardduel komende week met Oakland Athletics. De winnaar van die wedstrijd plaatst zich voor de play-offs in de Major League.

Gregorius liep vorig weekeinde een polsblessure op toen hij het winnende punt binnenliep in de wedstrijd tegen Baltimore Orioles (3-2). Even vreesde de clubleiding dat het seizoen voor de 28-jarige Amsterdammer voorbij was. De korte stop kreeg na een cortisone-injectie echter alweer snel toestemming om te spelen.

De Yankees sloegen in Boston vier homeruns. Daarmee kwam de ploeg uit New York dit seizoen op 264 ‘aces’, een evenaring van het record van Seattle Mariners in 1997.