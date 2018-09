Bertens wint voor eerste keer van Cirstea

Kiki Bertens heeft zonder moeite de tweede ronde bereikt van het sterk bezette tennistoernooi van Peking. De nummer elf van de wereld rekende in twee sets af met haar ‘angstgegner’ Sorana Cirstea: 6-2 6-0. De 26-jarige Wateringse wist in de vijfde ontmoeting eindelijk te winnen van de 28-jarige Roemeense en deed dat met groot machtsvertoon.

Bertens tenniste nog nooit zo goed als dit jaar. Zo won ze onder meer het hardcourttoernooi van Cincinnati en in Azië was ze de beste in Seoul. De Nederlandse is door haar goede prestaties in de race voor de WTA Finals in Singapore. Volgende maand strijden bij dat toernooi de beste acht tennissters van het jaar.

Vorig jaar debuteerde Bertens in Peking en verloor ze in de eerste ronde. Deze editie liet ze het niet zover komen. Ze toonde andermaal haar vorm en stond slechts twee games af aan haar opponente, die vroeger nog een lastige tegenstandster was.

In de volgende ronde op het Chinese hardcourt treft Bertens de Belgische Kirsten Flipkens, met wie ze vorige week nog dubbelde in Wuhan.