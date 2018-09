De Weert stopt als wielerbondscoach België

Kevin De Weert stopt als bondscoach van de Belgische wielrenners. Dat heeft Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond KBWB, na de WK in Innsbruck bevestigd. De Weert gaat aan de slag bij Lotto-Soudal.

Sporza meldde vervolgens dat De Weert wordt opgevolgd door Sven Vanthourenhout, maar dat ontkent Van Damme: “Dat klopt niet. Sven is nu al even lid van de technische staf en bondscoach van de veldrijders. We gaan nu rustig de tijd nemen om de verschillende opties te bekijken.”

De Weert was ruim twee jaar bondscoach van de Belgen en was erbij toen Greg Van Avermaet in Rio de Janeiro de olympische titel veroverde. ,,Kevin heeft ons een tijdje geleden verteld dat er contacten waren met Lotto-Soudal, al vind ik zijn keuze toch wel verrassend. Kevin heeft bij ons veel kansen gekregen, maar hij is natuurlijk jong en ambitieus”, besluit Van Damme.