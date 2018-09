Hamilton voelt het verdriet van Bottas

Lewis Hamilton voelde mee met teamgenoot Valtteri Bottas, die een beetje sip op het podium stond na de Grote Prijs van Rusland. De Fin had tijdens de race op het circuit van Sotsji gehoor gegeven aan de opdracht van de teamleiding van Mercedes om Hamilton te laten passeren. De Brit kon daardoor voor de achtste keer dit jaar winnen en een grote stap naar zijn vijfde wereldtitel zetten. Hij liep uit naar 50 punten voorsprong op rivaal Sebastian Vettel van Ferrari, die als derde eindigde in Rusland.

,,Het was een moeilijk besluit van het team, maar Valtteri toonde zich een heer om mij te laten passeren. Normaal ben ik opgetogen als ik win, maar nu begreep ik hoe moeilijk het was voor Valtteri”, zei de Brit, die in het bijzijn van de Russische president Poetin zijn teamgenoot op de hoogste trede van het schavot meetrok.

Bottas maakte er verder weinig woorden aan vuil, ook al was hij van poleposition vertrokken en wist hij Hamilton in de beginfase van de race voor te blijven. ,,Het was moeilijk, maar het is wat het is.”