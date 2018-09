Keough troeft Vos af in Iowa City

Veldrijdster Kaitlin Keough heeft in Iowa City de tweede wereldbekerwedstrijd van dit seizoen gewonnen. De 26-jarige Amerikaanse troefde op het modderige parcours in de regen in de VS de Britse Evie Richards en Marianne Vos af.

Keough sloop weg op het moment dat Vos het even lastig had. De Brabantse moest een gaatje laten en zag ook Sophie de Boer voorbij komen. Ook met z’n tweeën kregen ze de achterstand op Keough niet gedicht. In de slotronde liet Vos landgenote De Boer achter, maar even later ging ze onderuit en viel ze terug naar de vierde plaats. Op het einde wist ze De Boer toch weer te passeren.

Keough had op de streep een halve minuut voorsprong op Richards en 37 seconden op Vos. De Boer werd vierde, wereldkampioene Sanne Cant uit België eindigde als vijfde.

Vos blijft leider in het wereldbekerklassement. De 31-jarige Brabantse had vorige week de eerste cross in Waterloo op haar naam geschreven.