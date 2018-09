Verstappen: auto was top

Max Verstappen heeft dit seizoen vaak gemopperd op zijn bolide van Red Bull en dan met name op de motor van Renault, maar na afloop van de Grote Prijs van Rusland was de Nederlandse Formule 1-coureur vol lof. ,,De auto was top”, zei hij na het behalen van de vijfde plaats op Ziggo Sport.

Die klassering was het gevolg van een vloeiende inhaalrace, die begon vanaf de negentiende en voorlaatste startplaats. In een tijdsbestek van acht ronden rukte de jarige Verstappen op naar de vijfde plaats. ,,De auto voelde lekker aan, de grip op de banden was goed, dus ik kon steeds makkelijk naderen en inhalen”, zei de nu 21-jarige Verstappen.

De Limburger kwam na pitstops van de vier coureurs voor hem zelfs aan de leiding en die eerste positie hield hij heel lang vast. Pas na 43 ronden wisselde hij van banden. ,,Ik wilde vanaf dat moment de auto goed naar het einde brengen. De achterstand op Kimi Räikkönen was te groot om hem nog te kunnen aanvallen. De banden waren dan ook kapot gegaan. Er zat niet meer in.”

De Nederlander troefde ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo af. De Australiër, die vanaf de achttiende plaats was gestart, arriveerde weliswaar als zesde, maar wel met bijna 50 seconden achterstand op Verstappen. ,,Dat was prima”, glunderde hij.

Verstappen moest in Sotsji voor straf naar achteren in de startopstelling omdat hij voor de vierde keer dit jaar van motor was gewisseld. Over een week in Japan kan hij weer volop meedoen en misschien wel om de zege. De afgelopen jaren finishte de Limburger twee keer als tweede op het circuit van Suzuka. ,,Alles draait natuurlijk om de kwalificatie, maar we gaan het zien.”