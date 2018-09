Verstappen moet vooral inhalen op verjaardag

Max Verstappen begint zondag vanaf de laatste startrij aan de Grote Prijs van Rusland op het circuit van Sotsji. De Limburger, die zijn 21e verjaardag viert, incasseert een reeks gridstraffen voor het wisselen van motor en versnellingsbak en het negeren van gele vlaggen in de kwalificatierace.

De Formule 1-coureur van Red Bull verwacht ondanks zijn slechte uitgangspositie dat hij hoog kan eindigen in de race. ,,De auto is prima. Als ik geen fouten maak en slim met de banden omga, kan ik heel ver komen en misschien wel vijfde worden”, zei hij.

De race in Sotsji is de zestiende in het wereldkampioenschap. De Fin Valtteri Bottas vertrekt in zijn Mercedes van poleposition. Zijn Britse teamgenoot en kampioenschapsleider Lewis Hamilton start vanaf plek twee, vlak voor de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari.

Hamilton heeft een voorsprong van 40 punten op Vettel. Na Rusland zijn er nog vijf grands prix. De race in Sotsji start om 13.10 uur.