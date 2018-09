Verstappen vijfde na inhaalrace in Sotsji

Max Verstappen heeft zijn 21e verjaardag in stijl gevierd in de Grote Prijs van Rusland. De coureur van Red Bull bekroonde een knappe inhaalrace, die begon vanaf de negentiende plaats, met de vijfde plaats. Tijdens de Formule 1-race op het circuit van Sotsji reed hij bovendien 24 ronden lang aan de leiding, omdat hij heel lang wachtte met een pitstop.

Toen Verstappen tien ronden voor het einde eindelijk besloot van banden te wisselen, kreeg Lewis Hamilton vrije doorgang naar zijn achtste zege van het seizoen. De Brit van Mercedes profiteerde van een stalorder en nam nog steviger de leiding in het kampioenschap in handen. Zijn grote rivaal Sebastian Vettel van Ferrari eindigde als derde, nog achter de Fin Valtteri Bottas van Mercedes die tijdens de race de opdracht kreeg Hamilton voorbij te laten gaan.

Verstappen was in Rusland gedwongen tot een inhaalrace door een reeks van gridstraffen, het gevolg van onder meer een nieuwe motor en versnellingsbak in zijn bolide. Hij liet in de beginfase een staaltje vakkundig racen zien. In acht ronden tijd rukte hij op van de negentiende naar de vijfde plaats. Het was de positie die hij vooraf als maximaal haalbaar had ingeschat.

De snelheid van de Red Bull was echter boven verwachting. Nadat de vier coureurs voor hem kort na elkaar hun pitstop hadden gemaakt, kwam Verstappen aan de leiding. Het lukte hem moeiteloos stand te houden vooraan. Liefst 24 ronden reed hij op kop en bewees dat zonder gridstraffen een overwinning in Rusland mogelijk was geweest.

In ronde 43 van de 53 ging de jarige Limburger eindelijk naar binnen voor vers rubber. Hij keerde terug als vijfde en moest lijdzaam toezien hoe het duo van Mercedes vakkundig de concurrenten van Ferrari aftroefde. De zege van Hamilton gaf Bottas wel een nare bijsmaak. De Fin smeekte in de slotfase nog om een gunst, maar hij mocht niet winnen. De Duitse renstal vindt een vijfde wereldtitel voor Hamilton belangrijker.