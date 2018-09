Volleyballers Polen prolongeren wereldtitel

De volleyballers van Polen hebben in Italië de wereldtitel geprolongeerd. In de finale in Turijn overklaste Polen Brazilië met 3-0 (28-26 25-20 25-23). Vier jaar geleden versloeg Polen eveneens Brazilië in de WK-finale, toen in eigen land. De Brazilianen hadden op de drie WK’s daarvoor de wereldtitel opgeëist.

Na een spannende eerste set die net naar Polen ging, waren de titelverdedigers op alle fronten beter. In de tweede set hielden ze steeds een kleine voorsprong vast. In de derde set liepen de Poolse volleyballers uit naar een voorsprong van 10-4. Brazilië knokte zich echter terug in de wedstrijd en werkte op 24-21 twee matchpoints weg. Op het derde matchpoint sloeg Polen echter toe.

De volleyballers van Verenigde Staten hadden eerder op de dag het brons veroverd. Ze versloegen in de strijd om het brons Servië met 3-1 (23-25 25-17 32-30 25-19).