Volleybalsters verslaan ook Japan

De Nederlandse volleybalsters hebben bij het WK in Japan hun tweede overwinning geboekt. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison versloeg het gastland in Yokohama in vijf sets: 27-25 16-25 28-26 19-25 15-13. Nederland kreeg bij 14-9 in de vijfde set vijf wedstrijdpunten, maar benutte pas de laatste.

Japan is de nummer zes van de wereld en gold als de sterkste tegenstander in de eerste groepsfase. Nederland opende het toernooi zaterdag met winst (3-1) op Duitsland.

Maandag is Kameroen de volgende tegenstander.