Wolff: Liever de slechterik dan de sukkel

Teambaas Toto Wolff van het Formule 1-team van Mercedes verdedigt zijn teamorder in de Grote Prijs van Rusland, waarin Valtteri Bottas opzij moest gaan voor Lewis Hamilton. ,,Iemand moet af en toe de ‘bad guy’ zijn en vandaag was ik dat”, zei Wolff.

Bottas lag op het betreffende moment tweede in de race achter Max Verstappen, die nog naar de pits moest. De Fin kreeg de opdracht om zijn Britse teamgenoot en leider in het WK-klassement voorbij te laten gaan. Hierdoor kon Hamilton naar de zege rijden op het circuit van Sotsji en zijn voorsprong op rivaal Sebastian Vettel, die achter Bottas derde werd, uitbouwen naar 50 punten.

,,Je moet de afweging maken”, lichtte Wolff zijn keuze toe. ,,Wil je de slechterik zijn op zondagavond, om de juiste redenen, of wil je de sukkel zijn in Abu Dhabi aan het einde van het seizoen? Ik ben liever vandaag de ‘bad guy’ dan de sukkel aan het eind van het jaar.”

De gedachte achter de teamorder was volgens Wolff om het risico dat Hamilton punten zou verspelen zo klein mogelijk te maken, zeker nu Bottas geen titelkandidaat meer is. De Oostenrijker zegt zich ervan bewust te zijn dat sommigen het een onsportief besluit kunnen vinden om Bottas zijn eerste GP-zege van het seizoen te ontnemen.

,,Rationeel gezien was het het juiste om te doen”, zei hij. ,,Ons sporthart zegt ‘nee’. Maar als we aan het eind van het seizoen drie of vijf punten tekortkomen, dan ben je de grootste sukkel dat je de individuele race van Valtteri voorrang hebt gegeven boven het kampioenschap.” Volgens de teambaas begreep Bottas het besluit, ook al vond de Finse coureur het niet leuk.