Derde zege volleybalsters op WK

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun derde wedstrijd bij het WK in Japan gewonnen. Bondscoach Jamie Morrison kon tegen Kameroen de basisspeelsters Lonneke Sloetjes en Yvon Beliën rust geven. Alleen in de tweede set haperde het even bij Oranje, dat desondanks gewoon in drie sets won: 25-16 26-24 25-18.

Nederland was het WK afgelopen weekeinde goed begonnen met overwinningen op Duitsland (3-1) en Japan (3-2) en hoeft zich uiteraard geen zorgen te maken over plaatsing voor de volgende ronde. De beste vier landen uit de poule gaan door, waarbij de resultaten uit de eerste ronde blijven meetellen. Nederland speelt woensdag tegen Argentinië, een dag later is Mexico de laatste tegenstander in de eerste groepsfase.

Morrison begon met Celeste Plak, Maret Balkestein-Grothues, Juliet Lohuis, Anne Buijs, Laura Dijkema, Nicole Koolhaas en libero Kirsten Knip als basis. Kameroen, achttiende op de wereldranglijst maar zondag nog kansloos (3-0) tegen Duitsland, werd meteen onder druk gezet en Oranje liep eenvoudig uit naar setwinst. In de tweede set mocht ook aanvoerster Balkestein-Grothues aan de kant blijven. Marrit Jasper kwam de passer/loper vervangen. Het werd wat rommelig en de Kameroense vrouwen namen zelfs even een voorsprong en hielden Oranje daarna nog lang bij. Maar met Plak (23 punten) als topscorer was het na drie sets toch gedaan.

Plak erkende de terugval in de tweede set. ,,Maar het grootste deel van de wedstrijd hebben we gedomineerd, met name dankzij een hoge servicedruk en goed blokkeren”, vertelde de Noord-Hollandse ‘hardhitter’. ,,We zijn hier om een medaille te winnen, dan moet je elke set willen winnen.”