Extra werk honkballer Jansen met LA Dodgers

Het reguliere seizoen in de Amerikaanse honkbalcompetitie is na 162 wedstrijden van iedere club voorbij, maar toch moet in twee divisies van de Major League nog een extra duel worden gespeeld om tot een kampioen te komen. De Antilliaanse pitcher Kenley Jansen eindigde in de westelijke divisie van de National League met Los Angeles Dodgers precies gelijk met Colorado Rockies. Daarom is een zogeheten ‘tiebreaker’ nodig om te bepalen welke club kampioen wordt en zich zo rechtstreeks plaatst voor de play-offs.

De Dodgers, vorig seizoen verliezend finalist van de World Series, sloten het reguliere seizoen af met een klinkende zege bij San Francisco Giants (0-15). Jansen, de ‘closer’ (afsluitende werper) van de ploeg uit LA, hoefde niet in actie te komen. De international van Oranje kon worden gespaard voor het titelduel maandagavond in Los Angeles tegen de Rockies. De winnaar gaat rechtstreeks naar de play-offs, de verliezer krijgt een dag later een nieuwe kans in een zogeheten wildcardduel met Chicago Cubs of Milwaukee Brewers. Die clubs strijden eerst nog om de titel in de centrale divisie van de National League.

In de American League is wel alles al beslist. Boston Red Sox, de best presterende ploeg uit het reguliere seizoen, sloot de competitie af met winst op New York Yankees: 10-2. Het betekende overwinning nummer 108 dit seizoen voor de Red Sox, tegenover 54 nederlagen. De Arubaan Xander Bogaerts, international van Oranje, sloeg weer een homerun. De Yankees van de Amsterdamse honkballer Mariekson ‘Didi’ Gregorius strijden in het wildcardduel met Oakland Athletics om een plek in de play-offs. De winnaar moet het daarin opnemen tegen de Red Sox.