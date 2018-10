James debuteert met nederlaag bij LA Lakers

De Amerikaanse topbasketballer LeBron James heeft zijn eerste minuten gemaakt in het shirt van Los Angeles Lakers. De superster van de NBA deed in San Diego een kwartier mee tijdens de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, tegen Denver Nuggets. James was daarin goed voor negen punten, drie assists en drie rebounds.

,,Het was fijn om samen op het veld te staan, we weten nu waar we de komende tijd aan moeten werken”, zei de 33-jarige ‘King James’, die Cleveland Cavaliers heeft verruild voor de Lakers. Hij moet ervoor zorgen dat de club uit LA na een paar magere jaren weer gaat meedoen om de titel in de NBA. ,,Als je van club verandert, moet je altijd even wennen. Ik ben nu een Laker. Dat voelt anders, maar dat gaat wel wennen hoor.”

De Lakers verloren de oefenwedstrijd tegen de Nuggets met 124-107. Op 18 oktober begint de NBA voor de nieuwe ploeg van James met een uitwedstrijd tegen Portland Trail Blazers.