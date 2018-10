Oltmans na vertrek bij Pakistan naar Maleisië

Een week na zijn vertrek bij Pakistan heeft Roelant Oltmans alweer een nieuwe baan gevonden. De 64-jarige hockeytrainer gaat in Maleisië aan de slag als bondscoach van de mannenploeg. Hij werd maandag gepresenteerd in het Aziatische land.

Oltmans gaat de Maleisische ploeg voorbereiden op het WK van eind dit jaar in India. Daar staan twee pikante duels op het programma voor de gelouterde hockeytrainer. Oltmans begint het WK op 1 december met een wedstrijd tegen de Nederlandse hockeyers. Vier dagen later speelt hij met zijn nieuwe ploeg tegen Pakistan. Oltmans leverde ruim een week geleden zijn contract bij de Pakistaanse bond in, na een dienstverband van slechts een half jaar.

,,De omstandigheden waren niet goed genoeg om optimaal te kunnen presteren. En ik ben wel de man die wordt afgerekend op prestaties”, verklaarde Oltmans toen.