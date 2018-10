Van Vleuten: eerste wedstrijd over zes maanden

Annemiek van Vleuten staat mogelijk een half jaar aan de kant. Dat zei de 35-jarige wielrenster, die aan het WK in Innsbruck een gebroken knie overhield, maandagavond bij Peptalk op Ziggo Sport.

,,Het is gewoon een botbreuk en daar staat helaas zes tot acht weken voor. Dus ik moet echt wel vier tot zes weken met mijn been in een brace zitten. En de dokter gokte erop dat het zes maanden duurt voordat ik mijn eerste wedstrijd weer kan rijden”, zei Van Vleuten.

Zondag zei Van Vleuten op haar eigen website dat zij na drie maanden de training weer hoopt op te pakken. Ondanks de blessure reed Van Vleuten de wedstrijd wel uit en ze werd zevende. De wereldtitel ging naar Anna van der Breggen.