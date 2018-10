Bertens overtuigend langs Flipkens in Peking

Kiki Bertens heeft zich overtuigend geplaatst voor de laatste zestien van het tennistoernooi in Peking. De 26-jarige Wateringse gunde de Belgische Kirsten Flipkens slechts twee games. In een uur won ze de partij met 6-1 6-1.

Het was voor Bertens pas haar tweede overwinning op Flipkens in zes ontmoetingen. Eerder dit jaar verloor ze van de Belgische op het gras in Rosmalen en op gravel in Neurenberg. Alleen in 2010 in Torhout boekte ze eerder een zege op Flipkens, haar dubbelpartner vorige week in Wuhan.

Bertens rekende in de tweede ronde in Peking ook al af met de Roemeense Sorana Cirstea, waar ze nooit eerder van won.

Ze speelt om een plek in de kwartfinales tegen de winnares van de partij tussen de Servische Aleksandra Krunic en de Tsjechische Katerina Siniakova.