Politie Las Vegas heropent zaak-Ronaldo

De politie in Las Vegas heeft het onderzoek naar een mogelijke verkrachtingszaak in 2009, waarbij topvoetballer Cristiano Ronaldo betrokken zou zijn geweest, heropend. De Amerikaanse recherche is op basis van informatie van het slachtoffer onlangs opnieuw aan de slag gegaan, zo laat de politie in de gokstad in een summier persbericht weten. Verdere details over deze zaak wil de politie op dit moment niet verstrekken.

De politie in Las Vegas maakte nog wel bekend dat op 13 juni 2009 een melding was binnengekomen over een seksueel misdrijf. Op dat moment kon het slachtoffer geen informatie geven over de plaats waar de verkrachting had plaatsgevonden en evenmin een beschrijving geven van de verdachte. Een medisch onderzoek werd nog wel uitgevoerd, aldus de politie.

Het Duitse magazine Der Spiegel meldde vorige week dat een Amerikaanse vrouw een zaak begint tegen de 33-jarige Portugees omdat zij in een hotel in Las Vegas tegen haar wil in seks zou hebben gehad. ,,Het is allemaal onzin. Het is nepnieuws”, reageerde de huidige aanvaller van Juventus. ,,Ze wil gewoon mijn naam gebruiken om zo beroemd te worden. Dat soort dingen gebeuren. Ik ben een gelukkig man en er is niets aan de hand.”

Het slachtoffer zou circa 325.000 euro hebben ontvangen van Ronaldo om het misdrijf stil te houden. Volgens de vijfvoudige wereldvoetballer van het jaar zou de seks met wederzijdse instemming hebben plaatsgevonden.

Volgens Der Spiegel is de vrouw nu toch een zaak begonnen vanwege eerdere onthullingen van Football Leaks. In een (gehackte) e-mail aan zijn advocaat beschreef Ronaldo de bewuste nacht. ,,Ze zei herhaaldelijk ‘nee’ en ‘stop’, maar ik wilde niet luisteren.”

De Amerikaanse Kathryn Mayorga zegt nog precies te weten wat hij destijds zei. ,,Na de daad vroeg hij aan mij of ik veel pijn had. Hij verontschuldigde zich en zei: ik ben voor 99 procent goed, ik weet alleen niet wat ik aan moet met die ene procent.”

Ronaldo heeft inmiddels via zijn advocaat in Duitsland het Duitse tijdschrift aangeklaagd. Zijn raadsman spreekt van één van de grootste schendingen van privacyrechten van de laatste jaren.