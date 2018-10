Argentijn Del Potro naar ATP Finals

Tennisser Juan Martin del Potro heeft zich gekwalificeerd voor de ATP World Tour Finals in november in Londen. De Argentijn bereikte bij het toernooi van Peking de kwartfinale door de Rus Karen Tsjatsjanov in twee sets te verslaan: 6-4 7-6 (4). De US Openfinalist haalde daarmee voldoende punten voor de deelname aan het prestigieuze eindejaarstoernooi in de Engelse hoofdstad.

Naast Del Potro hadden Rafael Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer zich al geplaatst. De Duitser Alexander Zverev en de Kroaat Marin Cilic hebben ook goede papieren om zich te plaatsen voor het toernooi voor de beste acht tennissers van het jaar.