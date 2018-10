Volleybalsters kloppen ook Argentinië

De Nederlandse volleybalsters zijn bij het WK in Japan hard op weg ongeslagen aan de tweede groepsfase te beginnen. Tegen Argentinië hoefde Oranje zich in Yokohama niet bovenmatig in te spannen en werd het een overwinning in drie sets: 25-17 25-17 25-22. Donderdag is Mexico de laatste tegenstander in de poule van zes waaruit de beste vier landen verder gaan in Nagoya. Daar vormen zijn een groep met de beste vier landen uit poule D, met onder meer Servië en Brazilië.

Nederland won al van Duitsland (3-1), Japan (3-2) en Kameroen (3-0). De behaalde punten worden meegenomen naar de tweede ronde, die wordt gespeeld met twee poules van acht. Uit elke poule plaatsen zich de beste drie landen voor de Final Six.

Na de eerste rustdag liet bondscoach Jamie Morrison Lonneke Sloetjes en Yvon Beliën ditmaal wel starten. Beide speelsters hadden maandag tegen Kameroen rust gekregen maar vormden nu met Maret Balkestein-Grothues, Anne Buijs, spelverdeelster Laura Dijkema, Nicole Koolhaas en libero Myrthe Schoot de basis tegen de Argentijnse vrouwen. In de Nations League troffen beide teams elkaar dit jaar eerder en was Nederland al met 3-1 te sterk. De Zuid-Amerikaanse ploeg kampt daarbij in Japan met blessures en had al drie duels verloren.

Het spelverloop bood Morisson gelegenheid te experimenteren, waarbij hij libero Kirsten Knip en aanvalster Celeste Plak aan de kant hield. Ook Buijs kon na de eerste set gaan rusten, met Marrit Jasper als vervangster. Alleen in de derde set bleef het lang gelijk opgaan, zonder dat Oranje daadwerkelijk in de problemen kwam. ,,Het is altijd lastig, je hebt ook bij dit soort wedstrijden de druk om te winnen”, vertelde Lonneke Sloetjes, topschutter met 23 punten. ,,We hadden veel wijzigingen in de ploeg, maar het liep goed. Iedere wedstrijd is belangrijk omdat je de punten meeneemt naar de volgende ronde.”