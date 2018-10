Bertens strandt in derde ronde in Peking

Het is tennisster Kiki Bertens niet gelukt de kwartfinales te bereiken van het WTA-toernooi van Peking. De nummer 11 van de wereld moest met 6-4 6-3 haar meerdere erkennen in de Tsjechische Katerina Siniakova, de mondiale nummer 40.

In haar eerste twee partijen had Bertens een goede indruk gemaakt en slechts vier games verloren. Donderdag was ze echter zoekende en ze stapelde fout op fout, vooral met haar forehand.

De gefrustreerde Bertens kwam in de tweede set van een 3-1 achterstand nog terug tot 3-3, maar door twee dubbele fouten leverde ze opnieuw haar servicegame in. Siniakova vroeg een blessurebehandeling (rug) aan en daardoor lag het spel bijna tien minuten stil. Het bleek uitstel van executie voor Bertens, die op 4-3 nog twee breakpoints onbenut liet. Na anderhalf uur besloot Bertens de partij met een mislukte forehand.

Bertens maakt vanaf maandag mogelijk deel uit van de mondiale top tien. De enige voorwaarde om die mijlpaal te bereiken is dat het toernooi in China niet wordt gewonnen door Arina Sabalenka of titelverdedigster Caroline Garcia. Zij zijn de enige twee speelsters die Bertens nog kunnen passeren.

Tevens is Bertens nog in de race voor deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi waar de beste acht speelsters van het seizoen in actie komen. Ze staat op de jaarranking, de Race tot Singapore, negende. De Tsjechische Karolina Pliskova, die achtste staat, komt donderdag nog in actie tegen de Chinese Wang Qiang.